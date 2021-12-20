Belçika, 5-11 yaş arası çocukları Covid-19'a karşı aşılayacak

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) hızla yayılan Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından ülkeler aşı kampanyalarına hız verdi. Bu kapsamda çocuklara aşı yapma kararı alan Avrupa ülkelerine Belçika da eklendi. Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 5-11 yaş arasındaki çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına karar verildiği ifade edildi.

Covid-19 semptomları açısından yüksek risk taşıyan çocuklara aşı yapılmasının şiddetle tavsiye edildiği açıklamada, riskli durumdaki çocukların aralık ayı sonunda aşılanmaya başlayacağı ifade edildi. Söz konusu yaş aralığındaki çocuklar için aşının ücretsiz ve isteğe bağlı olacağı ve yalnızca ailelerinin onayıyla aşı olmalarına izin verileceği belirtildi. Aynı zamanda çocukların aşılama durumlarıyla bağlantılı olarak kısıtlamalara tabi tutulmayacağı bildirildi.

Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Belçika'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırılmış, anaokulları ile ilkokulların Noel tatilinden bir hafta önce 20 Aralık'ta kapatılmasına karar verilmiş, 6 yaş ve üstü çocuklardan maske takması istenmişti. Alınan tedbirler kapsamında 200'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklanırken, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilmesine ve söz konusu işletmelerin en geç saat 23.00'de kapatılmasına karar verilmişti. Gece kulüplerinin ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilmiş, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklanmıştı. Salgın tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ardından binlerce kişi kararı protesto etmek üzere sokaklara dökülmüştü.

Birçok AB ülkesi çocukları aşılamaya başladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 25 Kasım'da, 5-11 yaş arasındaki çocuklara 3 hafta arayla düşük miktarda 2 doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay vermişti. Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan'da aynı yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlanmıştı.

Günlük 10 binin üzerinde vakanın tespit edildiği Belçika'da salgının başından bu yana 1 milyon 999 bin 764 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle bugüne kadar 27 bin 895 kişi hayatını kaybetti.