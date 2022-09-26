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Belçika Adalet Bakanı Quickenborne'yi kaçırmayı planladığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Belçika Adalet Bakanı Quickenborne'yi kaçırmayı planladığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Belçika Adalet Bakanı Quickenborne'yi kaçırmayı planladığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, kaçırmayı planladıkları iddia edilen 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.

Hafta başında Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un West-Vlaanderen'deki Kortrijk şehrindeki evinin önünde içerisinde ateşli silah olan Hollanda plakalı bir aracın bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.

Van Quickenborne yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia etti. Şüphelilerden 3'ü geçtiğimiz cuma gecesi, 1'i ise bugün polis tarafından yakalandı. Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, Belçika polisi şüphelileri Hollanda'dan iade için çalışma başlattı.
 

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