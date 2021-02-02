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Belçika Başbakanı De Croo'nun evi gamalı haçlarla tahrip edildi

Belçika Başbakanı De Croo'nun evi gamalı haçlarla tahrip edildi
Belçika Başbakanı De Croo'nun evi gamalı haçlarla tahrip edildi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun evine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boya ile 7 adet gamalı haç çizilerek evi tahrip edildi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun evine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boya ile gamalı haç çizilerek zarar verilmesi, ülkenin gündemine oturdu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, Belçika'nın Brakel bölgesinde yer alan Başbakan De Croo'nun evinin posta kutusuna ve duvarlarına sprey boya ile toplamda 7 adet gamalı haç çizildi. Gamalı haçlar, evin çeşitli cephelerine çizilirken, yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde polis tarafından sokağa giriş ve çıkışlar kapatılırken, Başbakanın evinin çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.

Öte yandan cumartesi günü Brakel'de Başbakan De Coo'nun evi yakınlarında sağcı siyasi hareket Flaman Bizim Devletimiz (Vlaanderen Ons Land) tarafından, Belçika'daki korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları karşıtı bir protesto düzenlenmişti. Yaşanan protestoya yalnızca 15 kişi katılmasına rağmen, onlarca yerel ve federal polis tarafından protesto sırasında Başbakan De Croo'nun evi gözetim ve koruma altında tutuluyordu. Fakat düzenlenen protesto eyleminin, Başbakan'ın evinde yaşanan olayla bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Halil Uygun

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