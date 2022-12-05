Belçika beyaza büründü

Belçika'da yoğun kar yağışı sonrası sokaklar beyaza boyandı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verilerine göre 29 saat boyunca aralıksız devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sokaklarda yapılan tuzlama çalışmalarının geç başlanması nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, tren seferlerinde de gecikmeler yaşandı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan Belçikalılar ise yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ülkenin doğusunda etkili olan kar Liege ve Namur kentlerinin yanı sıra Flaman bölgesini de beyaza boyadı. Almanya ve Fransa sınırında bulunan Ardenler bölgesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Batıda soğuk, doğuda kar etkili

IRM verilerine göre, sahil bölgelerinde kar yağışı beklenmezken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Okyanus üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sahil kesimlerinde yağmur, orta ve doğu kesimlerde ise kar bekleniyor. Başkent Brüksel ve çevresinde ise karla karışık yağmur yağabileceği belirtiliyor.

Mustafa Ulusoy



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