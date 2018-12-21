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Belçika Kralı, Başbakan Michel'in istifasını kabul etti

Belçika Kralı, Başbakan Michel'in istifasını kabul etti
Belçika Kralı, Başbakan Michel'in istifasını kabul etti

Belçika Kralı Philippe hakkında yapılan güven oylamasını kaybeden Başbakan Charles Michel’in istifasını kabul etti.

Belçika Kralı Philippe Leopold Lodewijk Maria, Belçika Başbakanı Charles Michel'in Federal Parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından sunduğu istifa dilekçesini kabul etti. Kral Philippe'in, Başbakan Michel'in istifasını kabul etmesine rağmen erken seçimin henüz gündemde olmadığı kaydedildi. 

İstifa eden Başbakan Michel'in oluşturduğu hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na destek vermesi sonucu ülke siyasetinde kriz yaşanmıştı. Michel'in mutabakata destek vereceğini açıklamasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan ayrılmıştı. 

Halil Uygun 

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