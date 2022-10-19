Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacıları ziyaret etti

Sığınmacıların yer yetersizliği nedeniyle sokaklarda yattığı Belçika'da Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacı merkezini ziyaret etti. Aşırı yığılmadan dolayı sığınmacılara yer bulamayan Fedasil'e bağlı Valon Brabant bölgesindeki Rixensart'ta sığınmacılarla bir araya gelen Kral ve Kraliçe, sığınmacılarla sohbet etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, geçtiğimiz yıl Belçika'ya 19 Bin 265 sığınma talebi yapıldı. Bu taleplerin en çok Afganistan, Suriye ve Eritre'den gelen sığınmacılar tarafından yapıldığı bildirildi. Toplam başvuruların 20 binine hemen cevap verildiği ve bu cevapların yüzde 41'inin olumlu olduğu belirtildi.

Sığınmacılar sokakta kalmıştı

Başkent Brüksel'deki Petit Chateau merkezine yapılan son başvurularla birlikte yaşanan doluluk nedeniyle çok sayıda sığınmacı sokakta kalmıştı. Merkez yakınlarındaki bankları kendine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar veya kartonlar üzerinde geçiriyordu.

Mustafa Ulusoy



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.