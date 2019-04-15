Belçika polisinin öldürdüğü Faslı Mohamed sessiz bir eylemle anıldı

Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan Mechelen şehrindeki Zwartzustersvest bölgesinde polis kurşunuyla yaşamını yitiren Faslı Mohamed'i anmak ve polisin Müslümanlara yönelik ön yargılı tutumunu kınamak için sessiz bir eylem gerçekleştirildi.

Mechelen şehrinde geçtiğimiz Şubat'ta birkaç kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Mohamed'i anmak için Zwartzustersvest bölgesinde Grote Markt adlı alanda 100'den fazla kişi bir araya geldi. Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, Grote Markt'e gelerek eylemcilere, “Eyleminizi burada yapmayın, burası kamu alanı. Herhangi bir tatsızlık olayı yaşanmasın. Eyleminizi Zwartzustervest'teki eski hastanenin arkasındaki alanda yapın” dedi.

“Mohamed'in ismi Jan olsaydı veya Hristiyan olsaydı polis erken ateş açmaya davranmazdı”

Zwartzuservest'teki alanda bir araya gelenler arasında bulunan Mohamed'in yeğeni yaptığı konuşmada, “Bugün burada merhum Mohamed'in hikayesini paylaşmak için bir aradayız. Polisin ateş açması sonucu Mohamed hayatını kaybetti. Burada polis daha sükûnetli davranabilirdi. Biz Muhamed'in ailesinin yarasını açma niyetinde değiliz. Bunu açık ve net olarak söyleyebilirim ki şayet Mohamed'in ismi Jan olsaydı veya Hristiyan olsaydı polis erken ateş açmaya davranmazdı. Daha doğru belki de hiç ateş açmazdı. Son yıllarda polisin, Müslümanlara yönelik ön yargılı tutumu açık ve net olarak görülüyor” dedi



Halil Uygun