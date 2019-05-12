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Belçika'da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Belçika'da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü
Belçika'da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Belçika’nın Anvers kentinde 20 binden fazla kişi, geçen hafta öldürülen 23 yaşındaki Julie Van Espen anısına sessiz bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte ülkede son dönemde artan cinsel şiddet ve cinsel taciz de kınandı.

Belçika'da geçen hafta 23 yaşındaki Julie Van Espen'in öldürülmesiyle, Anvers kentinde protesto düzenlendi. Polisin açıklamasına göre sayısı 27 bin olduğu belirlenen protestocular, cinsel şiddet ve cinsel taciz mağdurları için kent meydanında toplandı. Yürüyüşe siyaset karışmaması için çalışan organizatörler, seçimlere iki hafta kala kendilerine katılmak isteyen siyasetçilerden siyasi pankart getirmemelerini istediler. Protestoda slogan atmak ve şarkı söylemek de yasaklanırken, yürüyüşün sessiz olması için sık sık, “Amaç kaosa sebep olmak değil” diye anons yapıldı. 

Geçen hafta sonu Anvers'te 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Julie Van Espen, daha önce tecavüz suçundan hapis yatan bir kişi tarafından öldürülmüştü.  

Selçuk Tekatlı

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