Belçika'da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Belçika'da geçen hafta 23 yaşındaki Julie Van Espen'in öldürülmesiyle, Anvers kentinde protesto düzenlendi. Polisin açıklamasına göre sayısı 27 bin olduğu belirlenen protestocular, cinsel şiddet ve cinsel taciz mağdurları için kent meydanında toplandı. Yürüyüşe siyaset karışmaması için çalışan organizatörler, seçimlere iki hafta kala kendilerine katılmak isteyen siyasetçilerden siyasi pankart getirmemelerini istediler. Protestoda slogan atmak ve şarkı söylemek de yasaklanırken, yürüyüşün sessiz olması için sık sık, “Amaç kaosa sebep olmak değil” diye anons yapıldı.

Geçen hafta sonu Anvers'te 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Julie Van Espen, daha önce tecavüz suçundan hapis yatan bir kişi tarafından öldürülmüştü.

Selçuk Tekatlı