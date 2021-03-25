Belçika'da 2021 yılında kadın cinayeti 2 katına çıktı

Belçika'da 2018 yılında 37 kadın cinayeti işlenirken, ülkede kadınların polise yaptığı şikâyet “yeterince kanıt ve tehlike bulunmadığı” gerekçesiyle işleme konmuyor. 2019 yılında 20'den fazla kadın cinayetinin işlendiği ülkede bu sayı 2020 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 14 olarak kaydedildi.

Belçika Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Bakanı Sarah Schlitz, yazılı olarak yaptığı açıklamada "2021 yılının Ocak ayından 19 Mart tarihine kadar 8 kadın cinayeti ve 6 bebek cinayeti işlendi. Bu veri, önceki yılların ortalamasının 2 katından daha yüksek bir orana tekabül ediyor" dedi. Schlitz, karantina, okulları kapatılması ve sokağa çıkma yasağı gibi Covid-19 ile mücadele önlemlerinin evlerdeki şiddeti büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

Covid-19'un yayılmasını sınırlamak için uygulanan kısıtlamalar sırasında aile içi şiddetin artma eğiliminde olduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da Covid-19 mücadelede karantina sırasında aile içi şiddet mağduru kadınlardan gelen çağrılarda yüzde 60'a kadar artış kaydetti.

Dernekler'in büyük rolü

Resmi olarak yetkililer tarafından kadına yönelik şiddete ilişkin derlenmiş ve ayrıştırılmış çok az veri bulunması derneklerin büyük önemini ortaya çıkarıyor. Stop Feminicide (Kadın Cinayetlerini Durdur) Derneği, basında yer alan kadın şiddeti ve kadın cinayetlerini haberleri listeleyerek kadın cinayetleriyle ilgili belirli bir veri tabanı oluşturmak için çalışıyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada "Sadece basın makalelerinin sayımı yoluyla, Belçika'da 2021'in başından beri en az 8 kadın cinayet kurbanı oldu. 2020'de bu sayı en az 24 idi" ifadeleri kullanıldı.

Resmi veri bulunmuyor

Belçika'da kadın şiddetine ilişkin resmi verilerin yalnızca polis tarafından mağdurların yaptığı şikayeti kapsıyor. Kadın cinayetlerinin Ceza Kanunu ve polis veri tabanında yer almaması, kadın cinayetlerinin "fiziksel bütünlüğe karşı suçlar", "suikast" veya "cinayet" kategorilerinde sayılmasına neden oluyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, Belçika'da her yıl 45 bin kadına yönelik şiddete bağlı şikâyet dosyası açılıyor. Bu şiddet olaylarının 25 bini aile içi şiddet olarak gerçekleşiyor. Ancak ülkede pandeminin de etkisiyle birçok kurum etkin ve verimli çalışamadığı için güncel veriler derlenemiyor.

Melike Yazır



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