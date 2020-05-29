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Belçika'da bin Euro'ya 'Covid-19' plakası

Belçika'da bin Euro'ya 'Covid-19' plakası
Belçika'da bin Euro'ya 'Covid-19' plakası

Belçika’da bir sürücü arabasının plakasını bin Euro ödeyerek, “Covid-19” yaptırdı.

Korona virüs salgını hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Brüksel'in Flaman bölgesinde bir sürücü bin Euro ödeyerek, aracının plakasını “Covid-19” yaptırdı. Vatandaşlar arasında tartışmaya neden olan plaka halkı ikiye böldü. Bazı vatandaşlar plakanın salgın nedeni ile hayatını kaybedenlere saygısızlık olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar ise herkesin özgür olduğunu dile getirdi.

Belçika'da toplam korona virüs vaka sayısı 57 bin 849'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 388'e ulaştı.

Selçuk Tekatlı

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