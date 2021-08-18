Belçika'da F1 yarışı öncesi Spa Francorchamps pistinin CEO'su öldürüldü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 29 Ağustos'ta Belçika Grand Prix'inde düzenlenecek sezonun 12. yarışı öncesi işlenen aşk cinayeti ülke gündemini sarstı. Yarışın gerçekleştirileceği Spa-Francorchamps pistinin CEO'su 51 yaşındaki Nathalie Maillet, kocası Franz Dubois ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ann Lawrence Durviaux ile birlikte Gouvy'deki evinde ölü bulundu. Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, Dubois'in yatak odasında birlikte yakaladığı 17 yıllık karısı ve sevgilisini silahla vurduktan sonra intihar ettiği belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Dubois'in aynı sektörde çalıştığı eşinin başarılarının gölgesinde kalması da cinayetin bir başka sebebi olarak gösterildi.

Pist yönetimi, Maillet'in ölümünün büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade ederek ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Nathalie Maillet, 2016'da Belçika Formula 1 Grand Prix'sinin düzenlendiği Spa-Francochamps pistinin CEO'su olarak atanmıştı.