Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Covid-19'a yakalandı

Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, "Imani" ve "Hermian" adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara korona virüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı. Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Covid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı.

İlk vakalar değil

Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki korona virüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.



