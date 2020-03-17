İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belçika'da korona virüs bilançosu: bin 243 vaka

Belçika'da korona virüs bilançosu: bin 243 vaka
Belçika'da korona virüs bilançosu: bin 243 vaka

Belçika’da korona virüs vaka sayısı bin 243’e yükseldi.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında Belçika'da bilanço artıyor. 185 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı bin 243'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da bir hastanın da tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.

Belçika'da ilk vaka 4 Şubat'ta Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 9 Belçika vatandaşından birinde korona virüsü tespit edilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamada, Wuhan'dan dönen kişilere başkent Brüksel'deki Neder Over Heembeek bölgesinde yer alan bir askeri hastanede test yapıldığı ve bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.