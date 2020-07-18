Belçika'da korona virüs vak'alarında artış yaşanıyor. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 261 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, son 7 günde kayıtlara geçen günlük vak'a sayısında yüzde 46 artış görüldüğü ifade edildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vak'a sayısı 6 bin 499'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 9 bin 800'e ulaştı.

Öte yandan, son 24 saatte 6 bin 234 vak'a kayıtlara geçtiği Rusya'da 124 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki toplam vak'a sayısı 765 bin 437'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 247'e ulaştı.