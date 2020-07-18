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Belçika'da korona virüs vak'alarında artış

Belçika'da korona virüs vak'alarında artış
Belçika'da korona virüs vak'alarında artış

Belçika’da son 24 saatte 261 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiği belirtildi.

Belçika'da korona virüs vak'alarında artış yaşanıyor. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 261 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, son 7 günde kayıtlara geçen günlük vak'a sayısında yüzde 46 artış görüldüğü ifade edildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vak'a sayısı 6 bin 499'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 9 bin 800'e ulaştı.

Öte yandan, son 24 saatte 6 bin 234 vak'a kayıtlara geçtiği Rusya'da 124 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki toplam vak'a sayısı 765 bin 437'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 247'e ulaştı.

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