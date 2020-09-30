Belçika'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Korona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Belçika'da 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 10 bin 1'e yükseldi. 11,5 milyon nüfus sahibi ülkede toplam korona virüs vak'a sayısı 117 bin 115'e yükseldi.

Belçika'nın ulusal halk sağlığı ve araştırma enstitüsü Sciensano'nun açıklamasına göre ülkede Nisan ayında yaşanan virüs zirvesi sırasında yaklaşık 10 gün içinde günde 250'den fazla ölüm yaşanıyordu. Ülkede yaz aylarında yapılan korona virüs test sayısında artış oldu. Okulların açılması ve işe dönülmesiyle vak'aların arttığı ifade edildi. Yaklaşık bin 500 bakım evindeki yaşlılar da salgından ağır etkilendi.