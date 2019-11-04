İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belçika'da Larin fırtınası

Belçika'da Larin fırtınası
Belçika'da Larin fırtınası

Zulte Waregem’de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Zulte’nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti. Ligin ilk 2 maçında gol bulamayan ve rakiplerine mağlup olan Zulte Waregem, sonraki 12 haftada gösterdiği performansla üst sıraları zorlarken, Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Cyle Larin'in bu performanstaki payı büyük oldu. Sezonu ilk 6 sıra içerisinde tamamlayarak şampiyonluk grubunda mücadele etmek isteyen Zulte'de Larin'in performansı dikkat çekti.

2,5 milyon Euro opsiyon

Beşiktaş'ın MLS ekiplerinden Orlando'dan 1 milyon 850 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Larin, Zulte Waregem'de gösterdiği performans sonrasında Belçika ekibinin gelecek planları arasına girdi. Kanadalı oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna katan Zulte'nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Bozhan Memiş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.