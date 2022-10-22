Belçika'da restoran sahibi, elektrik faturasını ödeyebilmek için müşterilerden 1 Euro istiyor

Avrupa'da yaşanan enerji fiyatlarındaki artış, işletmeleri zora sokuyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren ve 20 şubesi bulunan zincir restoran sahibi Michel De Bloos, enerji fiyatlarındaki artışın elektrik faturasına aylık ek 100 bin Euro olarak yansıdığını belirterek faturayı ödeyebilmek için sıra dışı bir yola başvurdu. Restoranlarının aylık ortalama 100 bin müşterisi olduğunu belirten zincir restoran sahibi Bloos, çareyi her müşterisinden hesaba ek 1 Euro istemekte buldu.

"Ortalama aylık 100 bin müşterimiz olduğunu biliyoruz"

Michel De Bloos, "20 restoranı olan bir grubuz. Son enerji fiyat artışlarıyla birlikte aylık 100 bin Euro'luk ek bir elektrik faturası, dikkat edin ek fatura geldiğini gördük. Ortalama aylık 100 bin müşterimiz olduğunu da biliyoruz. Tüketim açısından, kullandığımız elektrikli aletler bakımından, kullandığımız kilowatt bakımından kontrol ettim, aylık faturada 100 bin Euro'luk artış bizim gibi bir işletme için aşırı. Bu durumu müşterilerimize anlatıp onlarla bu artışı onlarla 1 Euro olarak paylaşmayı istedim" dedi.

Mustafa Ulusoy





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