Belçika'da sarı yelekliler polisin tutumundan şikâyetçi

Komite P, 17 sarı yelekli göstericinin kendilerine polis hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. Geçen hafta sonu izinsiz gösterilere katılan bin kişinin 450'si polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Sarı Yelekliler polisin çok sert davrandığını söyledi . P Komitesi şu ana kadar 17 sarı yelekli göstericinin Polisin kendilerine insanlık dışı muamelede bulunduğundan şikayette bulunduğunu açıkladı. Belçikalı Nicolas B de Komite P'ye şikayette bulunduğunu söyledi .Nicolas B, protesto eylemine yüzüne yüzme taktığı için polisin kendisini sabahın erken saatinde sorgusuz sualsiz 2 saat tren garında elleri kelepçeli olarak tutuğunu, gözaltına alındığını kimseyle görüştürülmediğini, tuvalete bile gitmesine izin verilmediğini söyledi.

Gözaltına alınan göstericiler atların yer aldığı ahıra yerleştirdiklerini adeta hayvan muamelesi gördüklerini söyledi. Başka bir Sarı Yelekli gösterici Geoffrey gözaltına alınma gerekçesini bilmediğini, gözaltına alınanlar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan 450 kişinin arasında olduğunu söyleyen Raf Verbeke ise, “P Komitesi'ni bende şikâyette bulundum. Eylem sırasında sarı yeleklilere sakin olmaları yönünde çağrıda bulundum. Herhangi bir taşkınlıkta bulunmadım. Bizi gözaltına alan polis bizden sarı yeleklerimizi çıkarıp kendisine teslim etmemizi istedi. Ben bunu kabul etmedim çünkü üzerimdeki sarı yelek çalıştığım işyerine, yani patronuma aitti. Yarı yeleğimi teslim etmediğim için 6 polis tarafından darp edildim” dedi.

Halil Uygun

