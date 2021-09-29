Belçika'da uçak yolcuları için kağıt bilgi formu kaldırıldı

Belçika'da uluslararası seyahatlerde zorunlu olan ve ülkeye giren yolcular hakkında kimlik, adres ve iletişim bilgileri içeren ‘Yolcu Bilgi Formu' uygulamasında değişiklik yapıldı. Belçika'da yaşayan 250 bin civarındaki Türk vatandaşını ve aynı zamanda Hollanda, Fransa ve Almanya gibi sınır ülkelerde yaşayıp Belçika'ya uçak yoluyla gelecek yolcular bundan böyle uçuştan önce kağıt yerine dijital form doldurmak zorunda olacak. Dijital form dolduramayanlar bugüne kadar kağıt form doldurup yetkililere teslim ediyordu. Bugünden itibaren online olarak dijital form doldurmayan yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Kısa adı ‘PLF' olan ve internette ‘Passenger Locator Form' olarak bulunan formun doldurulması sonunda her yolcuya dijital kod veriliyor. Ancak Belçika havaalanlarında söz konusu dijital kodu okuyan bir sistem bulunmuyor. Belçika'da yolcu takip sisteminden sorumlu kurum olan SANIPORT'un raporlarına göre yaz tatili boyunca her hafta yaklaşık 200 bin kişi bu formu doldurdu. Ancak kurumun verilerine göre yolcuların sayısı dikkate alındığında neredeyse yolcuların yarısı bu formları doldurmadan Belçika'ya giriş yapıyordu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kurumlar arası Test ve Takip Komitesi yetkilisi Karine Moykens, “Bu bilgiler ışığında daha sıkı bir takip oluşturulması amacıyla alınan kararla havayolu denetimlerinin arttırılması bekleniyor. Ancak karayolu ile seyahat eden yolcuların denetimleri bakımından hala büyük bir sorun var” dedi.

Yeni uygulamaya göre ayrıca Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ya da herhangi bir AB ülkesinde oturum hakkı bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının ise zorunlu olmayan seyahatler dışında Shengen alanına giremeyeceği bildirildi. Ayrıca her yolcunun Covid-19 aşı belgesini göstermesi gereken uçuşlarda, 17 yaş altı yolcuların aileleri ile birlikte aşı kartı olmaksızın seyahat edebilmesine izin verilecek.



Mustafa Ulusoy

