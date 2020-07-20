Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı. Dünya ülkeleri arasında nüfusuna oranla salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika'da son üç günde katlanarak artan vaka sayısı geçen haftanın ortalamasına göre yüzde 66 arttı. Bu durum başta bilim kurulu olmak üzere ülkedeki otoriteleri harekete geçirdi. İlk olarak Pazar sabahı acil bir toplantı yapan Ulusal Güvenlik Konseyi, Perşembe günü geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak durumun değerlendirilmesine karar verdi. Sağlık Kurulu, halkı yeniden dikkatli olmaları için uyardı.

Sağlık Kurulu Başkanı Yves Van Laethem yaptığı açıklamada, “Yaz rehaveti ülkemizdeki vaka sayısının artmasına neden oldu. Şu an 15 gün önceki kadar güvenli bir düzeyde değiliz. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Aksi halde durum kötü bir hal alabilir. Özellikle arkadaş arası toplanmalar ve büyük ailelerin yeniden bir araya gelmesi nedeniyle bulaşma vakaları artmış durumda. Tatil sürecinde olduğumuz bu dönemde uzun zamandan beri görmediğimiz insanlarla bir arada olmaktan kaynaklanan virüsün azaldığı bakışı yanlıştır. Virüs, ilk kez tanıdığımız birinden olduğu kadar aile üyelerimizden de bulaşabilir. Bu nedenle kurallara uymaya ve 15 kişilik sınıra riayet etmeye özen göstermeliyiz'' dedi.

Toplantıda ülkede en çok vaka artışının Flaman bölgesinde görüldüğü, başta Anvers olmak üzere Limburg ve Batı Flaman vilayetinin yoğun bulaşma oranlarıyla dikkat çektiği belirtildi. Açıklanan son verilere göre 10-16 Temmuz tarihleri arasında bin 79 kişinin korona virüse yakalandığı Belçika'da günlük ortalama 154 vaka görüldü. Ancak son günlerde artışla birlikte günlük vaka sayısı 187'ye ulaştı. Söz konusu dönemde toplam 13 can kaybı yaşanırken, günlük ortalama can kaybı 2 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan vaka sayılarının azaldığı Temmuz ayı başında haftalık verilerin ortalamasının alınarak duyurulması sistemine geçen Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes'in talimatıyla yeniden günlük veri açıklama sistemine dönüldü. Belçika'da toplam korona virüs vaka sayısı 63 bin 893'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e yükseldi.

Mustafa Ulusoy

