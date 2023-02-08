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Belçika'daki Türkler depremzedeler için seferber oldu

Belçika'daki Türkler depremzedeler için seferber oldu
Belçika'daki Türkler depremzedeler için seferber oldu

Belçika'da yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye yardım göndermek için seferber oldu.

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Belçika'da yaşayan Türkler de Brüksel Başkonsolosluğu koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile Türkiye'ye gönderilmek üzere yardım toplama kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Brüksel'in ünlü simgesi Atomium yakınındaki fuar alanında bulunan Palais 11 adlı fuar merkezi hizmete sokuldu. Burada gelen yardımlar paketlenerek tırlara yükleniyor. Brüksel'de yoğun bir çaba ile yardımları göndermek için yapılan çalışmaların yardımlar devam ettikçe süreceği belirtildi. Yapılacak yardımlar için özellikle yeni kışlık kıyafet ve battaniye beklendiği belirtildi.

Mustafa Ulusoy

 

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