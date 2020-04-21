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Belçika'dan 328 kişi Trabzon'a getirildi

Belçika'dan 328 kişi Trabzon'a getirildi
Belçika'dan 328 kişi Trabzon'a getirildi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Belçika’dan havayolu ile 328 kişi Türkiye’ye getirildi.

Belçika’dan 328 kişi Trabzon’a getirildi - Tıkla İzle

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla Belçika'dan 328 kişi Trabzon Havalimanı'na getirildi. Brüksel'den kalkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Trabzon'a getirilen vatandaşlar uçaktan polis ve AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafe dikkate alınarak indirildi. Ateş ölçümü yapılan vatandaşların çanta ve valizleri dezenfekte edildi. Pasaport kontrolleri de yapılan 328 kişiden 78'i Trabzon'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'na götürülürken, 250 kişi ise polis eşliğinde karayolu ile getirilecekleri Gümüşhane'de KYK yurtlarında 14 gün karantinaya alınacak.

Ozan Köse

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