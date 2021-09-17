Belçikalı futbolcu Fellaini'nin benzeri Sinop'ta

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan doğumlu Rafiq Rehimli, 5 yıldır Sinop'ta ikamet ediyor. Kamera önü oyunculuğu yapan Rafiq Rehimli, Sinop'ta 'Fellaini' olarak tanınıyor. Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini'ye benzerliğinden ötürü büyük ilgi gören Rehimli görenleri şaşırtıyor.

Kendisinin başta haberdar olmadığı bu durum insanlardan gördüğü sürekli ilginin sonucu olarak gün yüzüne çıktı. Kendisini görenlerin 'Fellaini'ye benzetmesi' ve fotoğraf çektirmek istemeleri üzerine araştırma yapan Rehimli de bu durumu kabullendi. Durumdan memnun olan Rafiq Rehimli çevresi tarafından da destek görüyor.

"Sinema oyuncusu olmak istiyorum"

Benzerliği nasıl fark ettiğini anlatan Rafiq Rehimli, "Aslen Azerbaycan doğumluyum. 5 seneden beri Sinop'ta ikamet ediyorum. Burada üniversite okuyorum. Sinema televizyon bölümü öğrencisiyim. Kamera önü oyunculuğu yapıyorum. Birçok reklam ve dizilerde rol aldım. Daha önce bu benzerliğin farkında değildim. İnsanlar benzetmeye başladıktan sonra tabii ki de benim ilgimi de çekti. Ben de araştırdım. Daha önceden TRT'de ressam Bob Ross'a benzettiler. Daha sonra Muhammed Salah'a. En çokta Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini'ye benzetiyorlar. Bu durumdan memnunum. Çünkü bir ünlüye benzetilmek güzel bir şey. Ama benim kendi hedeflerim var. Kendimi daha iyi geliştirerek, iyi bir sinema oyuncusu olmak istiyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum" dedi.





Durumun bazı artılarının da olduğunu belirten Rehimli, "Benzerliğin mesela halı sahalarda artıları oluyor. Arkadaşlar arasında halı saha yapıldığında genellikle çağrılıyorum. Bu güzel bir şey. Rakip takıma da bir düşük motivasyon sağlıyor arkadaşlarım. Aynı zamanda hava da atıyorlar, 'Bizim takımda ünlü futbolcu Fellaini var' diye. Arkadaşlarımızla güzel eğlenceli zaman geçiriyoruz. Çalıştığım yerde daha çok müşterilerin gelip de şu kişiye, şu ünlüye ya da direkt 'Fellaini'ye benzediğinin farkında mısın' dedikleri oluyor. Fotoğraf çekilmek isteyen oluyor. Bazen muhabbet ediyorlar. Hatta bir keresinde müşterinin birisi bana doğru yaklaşıp da ünlünün ismini söylemeden direkt 'Sen şuna çok benziyorsun daha önce söyleyen olmuş muydu?' dediğinde ben de şaşırmıştım. Sonra Fellaini'ye benzettiğini söylemişti bana. Tabii yine ben araştırıştım, benzediğimin farkına vardım" diye konuştu.

Rehimli'nin çevresinden onu Fellaini'ye benzeten Emrah Maral, "Refiq kardeşimize zaten kendi aramızda Fellaini deriz. Fellaini olarak bayağı popüler. Halı saha maçlarında özellikle hangi takıma gideceğine dair aramızda bir mücadele veriyoruz. Çünkü hangi takıma geçerse o takıma moral motive oluyor. Onun için Refiq kardeşimize her zaman söyleriz, Fellaini'nin ikizi gibisin diye. İnşallah bir gün Fellaini olarak tanınır" şeklinde konuştu.



Ünsal Karka

