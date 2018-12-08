Belçikalı Sarı Yelekler sokaklara döküldü

Başkent Brüksel'de sarı yelekler giyen yüzlerce protestocu sokağa çıktı polis ile çatıştı. Protestocular Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifası yönünde sloganlar attığı kaydedildi.

Fransa'da hükümetin yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile başlayan Sarı Yelekler hareketi Belçika'da da yüzlerce kişiyi sokağa döktü. Başkent Brüksel'de toplanan kalabalığa polisin biber gazı ile müdahale ettiği kaydedildi. Protestocuların ise polise taş ve sopalar ile karşılık verdiği ve sık sık Charles Michel'in istifası yönünde sloganlar attığı kaydedildi. Kenteki protestolar sonucu yaklaşık 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.