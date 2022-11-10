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Belçika'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Belçika'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Belçika'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Belçika'nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens de kadroda yer aldı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. Turnuvanın favori ülkelerinden Belçika'da da kadro belirlendi. Teknik Direktör Roberto Martinez, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, T.Hazard, De Bruyne, Dendoncher, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."

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