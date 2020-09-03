Belediye 67 ailenin yuvasını yıkılmaktan kurtardı

Aile bütünlüğünün bozulmaması ve bilinçsiz çocuk yetiştirmenin önüne geçebilmek adına Mayıs 2019'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, çiftlere yönelik doğru iletişim ve psikososyal desteklerle çiftler arası problemlerin büyük ölçüde çözüme ulaştırıyor.

Danışmanlık Merkezinde psikolog ve aile danışmanı olan uzmanların yetişkinlere ve çocuklara hizmet verdiğini söyleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şu ana kadar boşanma sürecine giren ve bize başvuru yapan 67 ailemizin yuvasının dağılması önlendi. Problem yaşayan eşler boşanma süreci başlamadan kliniğimize başvururlarsa psikolog ve aile danışmanı olan uzmanlarımız onlara bu süreçte daha iyi destek olacaklardır. Çocuklarımıza rol ve model olan bir aile yapısı kurulmasına destek veriyoruz. Kendi içinde çözülemeyen problemler, uzmanlar tarafından verilen uygulamalarla ve takiple daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyoruz” dedi.

Başkan Doğan, “Belediye personelimiz de psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanarak, alanlarında daha verimli ve ekip ruhu ile çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Merkezimizde alanlarında uzmanlaşmış psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından, her yaş grubuna hitap eden (Çocuk- ergen- yetişkin) psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet bireylerin ve ailelerin yaşadığı sorunlara yardımcı olmak, insanların huzurlu ve bilinçli olmalarına katkı sağlamaktır. Kliniğimiz pandemi sürecinde hemşerilerimize psikolojik danışma hattı üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam etmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın üniversite tercihlerinde uzmanlarımız rehberlik desteği vererek, öğrencilerimizin doğru tercih yapmalarına yardımcı oldular. İnşallah pandemi sürecinden sonra halk ve okul seminerleriyle hemşehrilerimizle buluşmayı planlıyoruz. Merkezimiz tüm hemşerilerimizin hizmetindedir” diye konuştu.