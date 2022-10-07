Belediye Başkanı konutunu yıkıp halka açıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mevlid Kandili münasebetiyle konutan yanındaki Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edip fatiha okudu. Başkan bu ay sonunda taşınacağı müjdesini de Mevlid Kandili'nde verdi.

Ay sonunda şahsına ait eve taşınacağını kaydeden Başkan Alinur Aktaş, Başkanlık Konutu ile etrafını kapsayan alanın yıkılarak Süleyman Çelebi Türbesi'nin bulunduğu bölgeye yeni bir millet bahçesi ve külliye inşa edileceğini açıkladı.

Tüm Türkiye'nin Mevlit Kandili'ni tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, İHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesindeyiz. Biliyorum ki bir önceki günden itibaren, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu sevgiyi ilgili göstermek için etkinlikler düzenleniyor. Özellikle bu akşam camilerimiz dolup taşacak, ikramlar dağıtılacak mevlitler okunacak. Peygamber Efendimize olan sevgimizi, ilgimizi millet olarak hep birlikte göstereceğiz. Türk Milletinin bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti olması çok sevindiricidir. Belki Bursa'daki birçok hemşehrimiz bilmiyor ki, mevlidin yazarı Süleyman Çelebi, Bursa'da medfun. Ulucami'nin ilk imamıdır. Bizim tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa için ‘Maneviyatlı Şehir' benzetmesi yapıyor. Bursa ilk altı padişahı bağrında barındırıyor. Çünkü Bursa, Üftade Hazretleri'nin, Emir Sultan'ın, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi onlarca ismi bağrında misafir ediyor. Böyle maneviyatlı bir şehrin önemli simalarından bir tanesi de, Ulucami'nin ilk imamı olan ve aynı zaman mevlit yazarı olan Süleyman Çelebi'dir. Mevlit, Türkçenin camilere girişine vesile olan, her okuduğumuzda haz aldığımız, Balkanlar'da da, Kafkaslar'da da insanların dinini, diyanetini tabiri yerindeyse tazelediği önemli bir argümandır."

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600.yılını kutladıklarını da hatırlatan Başkan Aktaş, "1422'de vefat eden Süleyman Çelebi'nin 600'üncü yılında burada renderlerini gördüğünüz projeleri hazırlattırıp kabrinin olduğu bu alanı Süleyman Çelebi Külliyesi olarak ihya edelim istedik. Burası 1960 yılından beri tüm belediye başkanlarımızın konutu olarak kullanılıyordu. Bu alanda Yoğurtlu Baba başta olmak üzere önemli isimlerin kabirleri var. Yapılan incelemeler sonucunda bir komisyon oluşturduk. O komisyon genel sekreterimizle beraber, buradaki çalışmalarla ilgili neler yapılabilir noktasında araştırmalarda bulunduk. Öncelikle konutun boşaltılması gerekiyordu. 62 yıldır belediye başkanlarının konut olarak kullandığı alan boşaltılacak. Ben kendi konutumu temin ettim. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı konutunda değil, şahsi evimde oturacağım. Bu alanda da öncelikle konut yıkılıp, etrafındaki müştemilat Karagöz Müzesi'ne kadar baktığınızda 28 bin metrekarelik bir alanı çerçeveliyor. İçinde özellikle gençlere hitap edecek olan mescidin, kitap kafenin ve beraberinde Süleyman Çelebi Külliyesi'nin mevlit ile ilgili araştırmaların yapılabileceği bir alan olacak. Etrafındaki tel örgülerin, sur gibi duvarların kaldırılıp, türbe ile bütün haline getirildiği, güzel bir kompleksi burada ortaya çıkartmış olacağız. Dr. Mimar Hilmi Şenalp bizim proje tasarımımızı yaptı. Kendisine burada çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendi konutunu Ekim ayı sonunda boşaltacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Çok yakında zamanda başkanlık konutu boşaltılarak süreç başlamış olacak. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, Bursa'daki hemşehrilerimizin bir çoğunun bile bilmediği bu alan, Bursa tarihine kazandırılmış olacak. Beraberinde özellikle bizi zor zamanlarda diri tutan Mevlit geleneğinin daha iyi yaşatılması ve anlatılması noktasında bir ortam sağlanmış olacak. Burada lüzumsuz yapıları da var. O yapıların kaldırılıp, 28 bin metrekarelik alanın tamamı vatandaşımız kullanımına açılacak. İlla bir araştırma için buraya gelmesine gerek yok. Mescidinde namaz kılmaya, külliyede mevlit ile ilgili organizasyona gelebilir ve ya bahçesinde bir bardak çay içebilir. Nihayetinde bu alan bütün Bursalı hemşerilerimizin istifade edeceği bir Millet Bahçesi hüviyetinde olacak" ifadelerini kullandı.

İhsan Altıkardeş - Samet Doğru



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