Belediye başkanı öğrenciler için makam aracıyla köy köy gezip kitap dağıtıyor

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerindeki öğrencilere dağıtılmak üzere 5 bini okuma olmak üzere toplamda 65 bin adet ders kitabının hayırseverlerden temin etti.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğiyle ortak bir proje başlatan Başkan Çadırcı, toplanan kitaplardan 50 bin adedini öğrencilere ulaştırdı. Örnek bir proje başlatan Başkan Çadırcı, merkeze 100 kilometre uzaklıkta olan Arıcak ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler için makam aracını kitaplarla doldurup direksiyon başına geçti. Erken saatlerde yola koyulan ve akşam geç saatlere kadar kitap dağıttıklarını ifade eden Başkan Çadırcı, ülkenin geleceği olan öğrenciler için her türlü fedakarlığı ve desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirten Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Biz bugün yola çıkarak Arıcak ilçemize geldik. Burada da Erimli beldemize geçtik. Dönüşümüz karanlığa denk geldi. Bir okuma seferliği proje kapsamında öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için kitaplarımızı getirip öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teslim ettik. Amacımız buradaki öğrencilerimize bir nebzede olsa dokunmak. Bu kapsamda gerek çevre beldelerimiz gerek ilçelerimize elimizden geldiği kadar ders kaynak kitaplarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kitapları beldemize, belediyemize emanet olarak geldi. Bizim de görevimiz, bu emaneti işin ehli olan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ulaştırmaktır. Amacımız, gelecek günlerde ülkemizi yöneten, ülkemize yön veren çocuklarımızın iyi bir yere gelmeleri için ve kendilerini geliştirmeleri için katkıda bulunmak, onlara biraz da olsa dokunmaktır” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak

