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Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada

Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada
Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada

30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde ağır hasar alan Torbalı Belediyesi binasında, deprem anı yaşanan paniğin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Belediye çalışanları, depremde ağır hasar alan binada ölümden dönmüş: O anlar kamerada - Tıkla İzle

30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alan ve ardından boşaltılan Torbalı Belediyesi binasında, deprem anında yaşanan paniğin görüntüleri ortaya çıktı. Depremde büyük paniğin yaşandığı belediye hizmet binası ağır hasar alırken binanın riskli olması sebebiyle tahliye kararı alındı. Belediye binası üç gün süren tahliye çalışmalarının ardından Belediye Kültür Merkezi'ne taşındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde personellerin kaçmaya başladığı, bazı kişilerin kolonların yanına gittiği, kimi personelin de masaların altına saklandığı görüldü. Çıkış kapısına doğru panikle koşup kendilerini bina dışına atmaya çalışan personellerin de görüldüğü görüntülerde, bir işlem için belediye binasında bulunan annenin, bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçmaya çalıştığı, topuklu ayakkabıyla çıkış kapısına yönelmeye çalışan bir kadının ise sendelediği görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra depremin hemen sonrasında bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerası görüntülerinde de korku dolu anlar kayıt altına alındı.

Amede Alpagüt
 

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