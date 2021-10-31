Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, kadın sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı belediye otobüsü ile Fatma Tıngır yönetimindeki 34 JF 6432 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Emrah K., otomobil sürücüsü Fatma Tıngır ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Fatma Tıngır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kadın sürücünün can verdiği kaza anı belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otobüsün, caddeye giren otomobille çarpıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında otomobilin parçaları yola savrulurken, otobüsün camının kırılması ve trafik tabelasına çarpması da gözüküyor.

Mustafa Uslu - Güven Gök

