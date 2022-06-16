Belediye otobüsü ile tanker çarpıştı, 11 yolcu yaralandı

Kaza, Körfez ilçesi Hereke mevki D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 230 plakalı belediye otobüsü, önünde seyir halinde olan 54 ABC 392 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içinde bulunan 11 yolcu yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik, belediye otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Adil Özdemir - Mustafa Taşören

