İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belediye personeli garajda ölü bulundu

Belediye personeli garajda ölü bulundu
Belediye personeli garajda ölü bulundu

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli Salih Küçüker çalıştığı garajda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye garajında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 16:00 vardiyasına işe giden Salih Küçüker'den bir süre sonra haber alınamadı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Küçüker garajda ölü olarak bulundu. Küçüker için bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Küçüker'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye personeli Küçüker'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Emre Can Bayram

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.