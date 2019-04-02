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Belediye personelinden Başkan Saraçoğlu'na duygusal veda

Belediye personelinden Başkan Saraçoğlu'na duygusal veda
Belediye personelinden Başkan Saraçoğlu'na duygusal veda

Kütahya’da 5 yıl hizmetin ardından görev süresi dolan AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye personeli tarafından duygusal bir veda programıyla uğurlandı.

Kütahya'da 31 Mart seçimleri sonrası 5 yıllık görev süresi dolan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu için belediye çalışanları tarafından mesai bitimi veda programı hazırlandı. Duygusal anlara sahne olan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirmesi ile 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı çalındı. Kendisi için hazırlanan alana geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Saraçoğlu herkese teşekkür etti. Saraçoğlu, “Kütahya'ya gönül veren sizlersiniz. Bize de büyük sürpriz oldu. Buraya gelen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” diye konuştu.  

Hüseyin Can Aksu

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