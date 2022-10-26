Belediye personelinden hayat kurtaran müdahale

Olay bugün sabah saatlerinde bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki N.A., fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçiren N.A.'ya tahsilat şubesinde bulunan personel müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, çalışanın kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri N.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. N.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Erkan Bay

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