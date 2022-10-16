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Belediye personeline rekor promosyon: 11 bin 100 lira hesaplara yatırılacak

Belediye personeline rekor promosyon: 11 bin 100 lira hesaplara yatırılacak
Belediye personeline rekor promosyon: 11 bin 100 lira hesaplara yatırılacak

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'nde görev yapan 326 personelin hesaplarına 11 bin 100 TL banka promosyonu yatırılacağı belirtildi.

Yahşihan Belediyesi'nde görev yapan toplam 326 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla sözleşme imzalandı. Yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personeline tek seferde 11 bin 100 TL banka promosyonu ödenmesine dair anlaşma da ihale sözleşmesinde yer aldı. Banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediye personelinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf edildiğini belirtti. Türkyılmaz, "Her zaman çalışanlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. 326 çalışanımız bu promosyondan yararlanacak. Banka promosyonu ile maaş ödediler diyenlere de iyi bir cevap oldu. 11 bin 100 TL promosyon bütün çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi.

Hasan Ay
 

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