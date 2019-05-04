Belediye temizlik işçilerinden örnek davranış

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ, 29 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölge temizlik yaparken, altın kolye buldu. Boz ve Aladağ, kolyenin futbolculardan birine ait olabileceğini tahmin ederek, Alanyaspor kulübüne getirdi. Kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğu belirlenen kolyeyi kendisine teslim etti. Sackey, duyarlı davranışlarından dolayı Boz ve Aladağ'a teşekkür etti.

Erdal Anak

