Belediye'nin fatura kurnazlığı: Geç okuyup yüksek kademeden fatura düzenliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın elektrik faturalarının yüksek olmasından dolayı faturaların yüksek olduğunu ifade etmesi nedeniyle vatandaşlar elektrik faturalarında yapılan indirimin su faturalarında da uygulanması gerektiğini söyledi.

Su faturası elektrik faturasının iki katı

Vatandaşlar yüksek fatura sebebiyle dert yanarken, bir yandan da kirli su nedeniyle hem elektronik eşyalarında bozulma meydana geldiğini hem de hijyen ve sağlık açısından zor duruma girdiklerini belirtti. Hem kalitesiz hem de pahalı su tüketiminden dolayı tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yüksek ücretlendirmeden dolayı her ay faturalarının elektrik faturasının iki katı geldiğini belirtti. Bir vatandaş, TESKİ'nin yüksek faturaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Kademe kurnazlığı vatandaşların tepkisine yol açtı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt kuruluşu TESKİ'nin, su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Normal şartlarda 30 günde okunması gereken su faturalarını geç okuyan TESKİ yüzünden ikinci kademeden fatura ile karşılaşan vatandaşlar, "Bu kadar iş bilmezi, bu kadar beceriksiz yöneticileri nasıl başımızda tutuyoruz? Bunları buraya kim atıyor, burada kim tutuyor? Anlamak zor" diyerek, TESKİ tarafından 50 günde okunan faturalara isyan ettiler. TESKİ yöneticilerinin yıllardır bir türlü bir çözüm üretmediğini ifade eden vatandaşlar, “TESKİ'nin beceriksizliğinin, vurdumduymazlığının faturasını neden bizler ödemek zorunda kalıyoruz? Bu TESKİ'yi yönetenler kendilerini çok akıllı, Tekirdağ halkını bu kadar ahmak mı zannediyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

Faturalarında yüksek kademeden ücretlendirme yapıldığını gören vatandaşlar, TESKİ yetkilileri ile görüşmek istediklerinde yöneticilerin, "Siz sayaçlarınızın tüketim numaralarını getirin biz burada ayarlarız" dediklerini belirterek, "Aklınca vatandaşa iyilik yaptıkları intibaını vermeye çalışıyorlar. 3 kişilik ailenin 25 ton, 4 kişilik ailenin 30 ton suyu 30 günde tüketmesi mümkün değil. Ancak TESKİ, 30 günde okuyup faturalandırması gereken su tüketimini, iş bilmezliklerinden ötürü 50 günde okuyunca ortaya da ödenmesi ağır bir fatura çıkıyor. Çerkezköy'de yüzde 50'si asgari ücretle geçinen vatandaşların karşı karşıya kaldığı bu duruma Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenlerin çözüm üretememesi ve kendi beceriksizliklerinin faturasını vatandaşlara ödetmesi ne kadar kutsal, ne kadar vicdani, bunu sayın Kadir Albayrak'ın aklına ve vicdanına bırakıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Şaban Kardeş - Hüseyin Gökçeli

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