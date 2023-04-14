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Belediyeye ait araç alev topuna döndü

Belediyeye ait araç alev topuna döndü
Belediyeye ait araç alev topuna döndü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde belediyeye ait panelvan araç alev topuna döndü, yangın saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi'ne ait 41 B 9103 plakalı panelvan aracın arka kısmında bulunan jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Araçla seyir halinde olan sürücü yangını fark ederek hemen durdu. Araç kısa sürede araç alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken panelvan kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan ses sistemleri de küle döndü. Şans eseri kimse yara almazken yangın ise saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı.

Mustafa Taşören

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