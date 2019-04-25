Belediyeye ait depo alev alev yandı

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde bulunan Kartepe Belediyesi'ne ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere saat 04.00 sıralarında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait malzemelerin bulunduğu depoda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören depo güvenliği, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen depoya müdahale etmek için çalışma başlattı.

Yangın, 2 saate söndürülebildi

Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları sürerken, meydana gelen patlamalarla yangın bina dışına da sıçradı. Çıkan yangında depoda park halinde olan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak, yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, depoda bulunan bir kamyonet ve malzemeler kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatırken, alevlerin sardığı depo havadan görüntülendi.

“Belediyemizin en işlek depolarından birisiydi”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek, ekiplerden yangın hakkında bilgiler aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kocaman, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangından biz de yaklaşık 1 saat önce haberdar olduk. İtfaiyemizin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmüş. Hiçbir arkadaşımızda sıkıntı yok. Öncelikle bu teselli oldu. İçeride bir aracımız, çim biçme amacı ile kullanılan motorlar, jeneratörlerimiz ve birkaç malzememiz vardı. Bunların içerisinde benzin olduğunu biliyoruz. Ama yangının neyden kaynaklandığına dair bilgiye şu an sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız, civar bölgelerden gelen itfaiye arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Belediyemizin en işlek depolarından birisiydi. Gece vakti çıkan yangın, bekçimiz fark etmiş. Çıkış nedenine dair şu an bir şey söyleyemiyorum” dedi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Cihan Atik - Murat Kanber

