Belediyeye ait yağmur suyu hattı boruları kundaklandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün altyapı çalışmasında kullanılması için Hacıfeyzullah Mahallesi Bezirgan Sokak'taki boş bir alana bıraktığı plastik yağmur suyu hattı borularından saat 18.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Yangın nedeniyle boruların hemen yanında park halinde olan bir ATV aracında da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşber Okayer

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