Belemedik Bungalov Evleri hizmete girdi

Pozantı Belediyesi tarafından devlet demir yollarının arazisi kiralanarak hayata geçirilen bungalov evler, kahvaltı dahil günlüğü 2 kişi 600 TL gibi bir fiyata kiralanabilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, inşa edilen bungalov evlerde, misafirlerin rahat edebilmeleri için tüm detayların düşünüldüğünü belirterek, 4 kişilik bir ailenin 600 ile 750 lira gibi bir ücretle rahatça konaklayabileceğini söyledi.

Üretmek ve Pozantı'ya vizyon kazandırmak için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkat çeken Başkan Çay, “Talepleri karşılayacak turizm yatırımları yapmak, bundan böyle hizmet şiarımız olacak” dedi.

Mehmet Abacı

