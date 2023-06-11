İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belgesellere konu olan bombalı saldırgan hücresinde ölü bulundu

Belgesellere konu olan bombalı saldırgan hücresinde ölü bulundu
Belgesellere konu olan bombalı saldırgan hücresinde ölü bulundu

ABD’de "Unabomber" lakaplı bombalı saldırgan 81 yaşındaki Ted Kaczynski, hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

ABD'de Unabomber lakaplı saldırgan Ted Kaczynski, 1978-1995 yılları arasında rastgele bombalı eylemler yaparak ülkede iz bırakmıştı. Harward'da matematik okuyan ve bombalı saldırıları nedeniyle belgesellere konu olan 81 yaşındaki Kaczynski, Kuzey Carolina eyaletinde özel sağlık ihtiyaçları olan erkek mahkumların kaldığı Federal Hapishanesi'ndeki hücresinde dün ölü bulundu. Kaczynski'nin cesedinin gardiyanlar tarafından yerel saatle 00.25'te bulunduğu, ölüm nedeninin ise henüz belirlenmediği açıklandı. Ülkedeki üniversite ve havaalanlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle 3 kişinin ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına neden olan Kaczynski, 20 yıllık kaçışın ardından yakalanarak, 1996 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve suçlarını kabul etmişti. FBI, saldırılardaki hedefleri üniversiteler ve havayolları olması nedeniyle Kaczynski'ye "Unabomber" lakabını vermişti.

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.