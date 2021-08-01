Belgrad Ormanı adeta ıssızlığa büründü

Türkiye'nin pek çok yerinde devam eden yangınlar nedeniyle bazı yerlerde ormanlara giriş çıkış olsa dahi mangal yapmak ve ateş yakmak yasaklanmıştı. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği de şehirde bulunan ormanlar için birtakım yasaklar getirmişti. Belgrad Ormanı da yasaklar kapsamında olduğu için piknik yapılmaya müsaade edilse dahi semaver kullanmak, mangal yapmak, ateş yakmak yasak olduğu için vatandaşlar hafta sonu olmasına rağmen ormana gelmemeyi tercih etti. Polis ekiplerinin ise Belgrad Ormanı'ndaki denetimlere devam ettiği görüldü.

“Ormanlar bizim ciğerlerimiz, ciğerlerimiz solmasın”

Ormanlarda mangal yapmanın yasaklanmasını destekleyen Erdi Mavzer, “Çok yerinde bir karar almışlar. Bu yangınların üzerine mangalları, semaverleri kapatmaları çok iyi olmuş. Mangallardan dolayı bütün ağaç dipleri de kötü durumda. Şu an memnununuz, temiz hava. Hem de yangınlar bu şekilde çıkmıyor. Emniyet güçlerine de çok teşekkür ediyoruz. İstemeyiz ormanların yanmasını, çünkü onlar bizim ciğerlerimiz, ciğerlerimiz solmasın” dedi.

Yasaklara uyulduğunu söyleyen Canibe Çelik, “Yangını çıkaranları şiddetle kınıyoruz. Biz de önceden bildiğimiz için hazırlığımızı yaptık, termosa çayımızı alıp geldik mangal ve semaver yasak olduğu için. Normalde buraya geliyorduk, yer bulmak imkansızdı. Bugün bomboş yasak olduğu için, yangınlar çıktığı için” diye konuştu.

İnsanların bilinçli olduğunu söyleyen Halil İbrahim, “Ormanların yanmasına hepimiz üzülüyoruz. Ormanlar milli servetimiz. Bu tür yerlere de gelince insan bir şeyler yiyip içmek istiyor tabii, bu durumdan dolayı da üzgünüz. Eğer bir kişi bunu bilinçli olarak yaptıysa gerek devlet olarak, gerek dini anlamda her türlü cezayı almasını isteriz yani. Ben buraya 5 yıldır geliyorum. Hep kalabalık olurdu, ilk defa böyle görüyorum. İnsanlar gelmeyerek kendince bir önlem almışlar” dedi.



Deniz Zeybek - Alper Suat Tutaşı

