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Belgrad'da ohal ilan edildi

Belgrad'da ohal ilan edildi
Belgrad'da ohal ilan edildi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da korona virüs vakalarının artması üzerine ohal ilan edildi.

Sırbistan'da korona virüs vaka sayısında artış yaşanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, gece saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Sırbistan hükümeti, başkent Belgrad'da olağanüstü hal (ohal) ilan etti. Yetkililer, vakaların artışını yavaşlatmak için çeşitli kısıtlamalar getirdi. Belgrad'da yaşayanlara kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi, kulüplerin ve kafelerin çalışma saatleri kısaltıldı 100'den fazla kişinin de bir araya gelmesi yasaklandı.

Sırbistan'daki korona virüs vakaları Mayıs ayından bu yana artış gösteriyor. Futbol maçları, festivaller ve parlamento seçimlerinin vaka sayısındaki artışa neden olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta, Savunma Bakanının da aralarında bulunduğu çeşitli üst düzey yöneticilerde korona virüs tespit edilmişti. Bu yöneticiler, Haziran ayının sonunda düzenlenen bir kutlamaya katılmıştı.

Sırbistan'a bugüne kadar 15 bin 195 korona virüs vakası görülürken, 287 kişi de hayatını kaybetti.

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