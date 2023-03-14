Belhanda ve Januzaj, PFDK'ya sevk edildi



Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'nın, Trabzonspor - Adana Demirspor maçında “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Medipol Başakşehir - Beşiktaş müsabakasında iki her kulüp, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilirken; aynı mücadelede kırmızı kart gören Adnan Januzaj, Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği açıklandı.

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