Belindeki kuşağa gizlediği uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Denizli'ye çevre illerden otobüsle uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alan Narkotik timleri, şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü takibe aldı. Kent otogarına giriş yaptığı sırada şahsı gözaltına alan ekipler, eşyalarında ve üstünde yaptıkları aramada uyuşturucu maddeleri buldu. Kullanılan yöntem ise akıllara durgunluk getirdi. Belinde kuşak içine gizlediği 90 gram kannabinoid Narkotik timlerinin dikkatinden kaçmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 sokak satıcısı tutuklandı

Narkotik timleri geçtiğimiz hafta boyunca kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 302 gram kannabinoid, 5230 birim(kullanımlık) kannabinoid, 26 gram metamfetamin, 28 gram eroin, 21 gram esrar, 6 adet ecstasy, 96 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermi ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 595 TL ee geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fadıl Pişkin

