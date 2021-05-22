Bellona Kayseri transfer yaptı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol iki transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Derin Yayla ve Bodrum Karya takımından Helin Boybeyi'yi renklerine bağladı.

Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven "14 senedir takımımızı çalıştıran Ayhan Avcı ile 2 senelik sözleşme imzaladık. Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda Melike Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi kadromuza kattık. Ayhan hoca ile sözleşme yeniledikten sonra onun verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. Bu yıl bir an önce transferi gerçekleştirip sezon öncesi oyuncuların lige birlikte hazırlanmasını amaçlıyoruz. Bu süreçte takıma yerli ve yabancı takviyelerimiz devam edecek. İddialı bir kadro kurup, geçmişteki başarıları yakalamak istiyoruz" dedi.

Yüksel Yıkılmaz

