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'Ben vuruldum' dedi gerçek sonradan ortaya çıktı

'Ben vuruldum' dedi gerçek sonradan ortaya çıktı
'Ben vuruldum' dedi gerçek sonradan ortaya çıktı

Sakarya'da sarhoş olduğu öğrenilen bir şahıs vücudundaki eski yarasını gördükten sonra "ben vuruldum" diyerek ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs "ben vuruldum" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ise bölgede yaralı bulamazken, ihbarı yapan kişinin sarhoş olduğunu belirledi. Şahsın, vücudundaki eski yarasını gördükten sonra "ben vuruldum" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerden sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

Orkun Kaya
 

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