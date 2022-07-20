Benhur Keser: 'Süper Lig'den bile daha zor bir lig bizi bekliyor'

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor, hızla antrenmanlarını sürdürüyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanlar ve oynadığı hazırlık maçları ile kendini yeni sezona hazırlayan Çaykur Rizespor, yeni transferler ile de takımı güçlü hale getiriyor. Öte yandan Rizespor'a yeni transfer olan ve Erzurum'daki 2'nci kamp etabına katılan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benhur Keser İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Genç kanat oyuncusu yeni sezonda Süper Lig'den bile daha zor bir ligin kendilerini beklediğini belirtirken Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Süper Lig'den bile daha zor bir lig bizi bekliyor"

Antrenmanlarda çok sıkı çalıştıklarını söyleyen Keser, "Öncelikle tabi sezon başı tüm kamplar sıkı geçer biliyorsunuz. Bu kampımızda sıkı geçiyor. Ben 2. etap kampına yeni katıldım gayet hoş bir ortam ve sıkı çalışılan bir ortam var. Hazırlık maçlarımız var ve devam ediyor. Buradaki otellerde yenileşmeye başlamış o açıdan da Erzurum çok güzel. Antrenmanlarımıza sıkı çalışıyoruz çünkü çok zor bir lig bizi bekliyor. Belki de Süper Lig'den bile daha zor bir lig süreci geçireceğiz. Bizde bu doğrultuda hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışıyoruz. Geçen senede ben Erzurum'daydım ama bu seviyede bir hava yoktu. Bu sene çok farklı bir havası var ve nereden baksanız oksijen seviyesi neredeyse sıfır derecede bulunuyor. Bazen çalışırken nefes alamıyoruz sanıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Benhur Keser, takımına gol atıp asist yaparak destek olmak istediğini belirterek, "İlk olarak Rizespor gibi bir takıma geldiğim için çok mutluyum. İnsanları olsun takım arkadaşlarım olsun hepsi çok sıcakkanlılar. Beni çok iyi karşıladılar. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak burada kendimi en iyi şekilde gösterip takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ben hücum oyuncusuyum tabi ki isteğim gol atıp asist yapmak takım oyun oynamak istiyorum. Attığım gollerle takımıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Bülent hoca eski değil yeni sistemlerle çalışan bir hoca"

Bülent hocanın kariyerini herkesin bildiğini de kaydeden Keser, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Teknik direktörüm hakkında bir şey anlatmama gerek yok. Kendisinin kariyerini herkes biliyor. Bülent hocayla çalışmak benim için ayrı bir onur ve gurur temsil ediyor. Taktiği olan bilgisi olan eski değil de yeni sistemle çalışan bir hoca her açıdan olan bilgisiyle bize çok katkı sağlıyor. Buraya geldiğimden beri onlardan çok güzel mesajlar aldım. Onlarla beraber statları doldurarak başarılar elde etmek istiyoruz."

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo