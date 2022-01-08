'Beni götüreceksin' dedi, minibüs şoförü ile yumruk yumruğa kavga etti

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförünün "Yer yok" diyerek almadığı yolcu, şoföre tepki gösterdi. Minibüs şoförü ve yolcu arasında yer tartışması başlarken ilerleyen dakikalarda olay kavgaya dönüştü. Minibüsten inen şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı. İkili arasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ise olayı güçlükle ayırdı. Kavga sonrasında öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savururken, minibüsün içinde onlarca yolcu olması da dikkat çekti. Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli